Karaman'da bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi 4. TOKİ konutlarındaki 7 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Apartman Yangını Çıktı - Son Dakika
