Gümüşler'de sel: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Gümüşler'de sel: 1 ölü, 5 yaralı

06.06.2026 20:16  Güncelleme: 20:17
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Niğde'nin Gümüşler beldesinde sağanak ve dolu sonrası meydana gelen selde 3 araç sele kapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. AFAD ve diğer ekipler bölgede çalışma başlattı.

Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

NİĞDE'DE SAĞANAK VE DOLU, SELE NEDEN OLDU

Niğde'de ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü. Sağanak sonucu yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı. 

ARAÇ SEL SULARINA KAPILDI

Gümüşler beldesinde 19 HG 505 plakalı araca ulaşmaya çalışan Sabiha D. (41), Fatma T. (63) ve Yusufcan D. (11) sel sularına kapıldı. Ayrıca 34 DFD 145 plakalı araç içerisinde mahsur kalan Rıfat T., Semra T. (37) Fatma Nehir T. (9) ve Tuana T. (17) yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerce sel sularından çıkarılan 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Sabiha D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerce kurtarılan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan 1'i, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

VALİ AKMEŞE'DEN AÇIKLAMA

Bölgeye giderek ekiplerden bilgi alan Vali Nedim Akmeşe, gazetecilere, bölgesel dolu ve sağanak nedeniyle Gümüşler beldesinde sel ve taşkınlar meydana geldiğini söyledi.

İhbar üzerine bölgeye hemen AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, karayolları, UMKE, sağlık, jandarma ve belediye ekiplerinin hareket ettiğini ifade eden Akmeşe, şunları kaydetti: "39 araç, 13 iş makinesi ve 216 personelle müdahale edilmiştir. Su tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Yağış sırasında sele kapılan vatandaşlarımızdan durumu ağır olan bir vatandaşımız Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir.

Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İçişleri Bakanımızın da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etmek istiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşler'de sel: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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