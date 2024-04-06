Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Mart-5 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 6 bin 118 kişiyi sorguladı, 14 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Aranan 14 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu madde bulunduran ve satışını yapan 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2.27 gram metamfetamin ve 0.84 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili işlemler devam ediyor.
Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Kadir Gecesi'nde ilçede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu iftar yemeğinde Başkan Mehmet Bayram vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti. Yeni seçilen başkan Mehmet Bayram'a hayırlı olsun temennilerinde bulunuldu.
Van'da Yetimler Vakfı Van İl Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programında yetim çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Programda, katılımcılara bayramlık şeker, kolonya ve oyuncak hediye edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?