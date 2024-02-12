Karaman'da Aranan 27 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da Aranan 27 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Karaman\'da Aranan 27 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Karaman'da gerçekleştirilen asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele çalışmaları sonucunda, Jandarma ekipleri 12 bin 209 kişiyi sorguladı ve 27 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı. Ayrıca, yapılan operasyonlarda 8 ruhsatsız av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet ve 133 fişek ele geçirildi.

12.02.2024 15:51  Güncelleme: 15:52
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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-11 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 12 bin 209 kişiyi sorguladı, 27 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekipler ayrıca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet ve 133 fişek ele geçirdi.

Kaynak: AA

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