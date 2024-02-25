Karaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Karaman\'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Karaman'ın Çiğdemli köyü yakınlarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada B.A.B. ve Y.B. kardeşler silahla yaralandı. Yaralılardan B.A.B. hastanede hayatını kaybetti. Kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

25.02.2024 22:29  Güncelleme: 22:29
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Karaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.A.B. ile kardeşi Y.B. Çiğdemli köyü yakınlarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan A.Ü. ve M.Ü. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, B.A.B. ile kardeşi Y.B silahla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.A.B. hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Karaman, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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