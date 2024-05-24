Karaman'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliklerinde yöresel yemekler tanıtıldı.
"Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Gazi Kültür Sanat Merkezi'nde program düzenlendi.
Etkinlik, halk oyunları gösterisi ve Karaman'a özgü tescili ürünler sergisinin gezilmesiyle devam etti.
Serginin ardından hazırlanan yöresel yemekler, katılımcılara ikram edildi.
Programa, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, eşi Hatice Sarıibrahim, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.
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