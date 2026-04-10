Karaman\'da Çakmak Gazı Patladı, Bir Genç Yaralandı

KARAMAN'da bir iş yerinde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu M.P. (17), yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında İmaret Mahallesi Mehmetbey Caddesi'ndeki bir emlakçıda meydana geldi. M.P., arkadaşına ait dükkanda yalnız oturduğu sırada çakmak gazı tüpü patladı. Patlamasının etkisiyle iş yerinin camları kırıldı. M.P. de yaralandı. İhbarla adrese polis, sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye sevk edildi. Yaralı M.P. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.