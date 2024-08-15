Karaman'da Change Araç Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da Change Araç Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Karaman\'da Change Araç Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği change araç operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda çalıntı ve yakalamalı araçlar ele geçirildi.

15.08.2024 13:17
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Karaman'da polisin düzenlediği change araç operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, yakalamalı ve hacizli oldukları için yurt dışından getirilen araçların motor ve şasi numaralarıyla change yapılarak satıldığı bilgisine ulaştı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonda şüpheliler A.Z, Y.S, B.E, İ.T. ve F.U'yu gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1 çalıntı otomobil, 10 change olduğu değerlendirilen değişik marka ve modelde araç, 1 hacizli motor bloğu, 75 araç tescil belgesi ve 3 hacizli yakalamalı araç plakası ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından A.Z, Y.S. ve B.E. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen İ.T. ve F.U. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen araç ve parçaların piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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