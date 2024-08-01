Karaman'da çoban köpeğinin saldırısında yaralanan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Mesudiye köyünde arkadaşlarıyla bisiklet süren Yiğit A, çoban köpeğinin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin yardımıyla yaralı kurtarılan Yiğit A, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sırtından yaralanan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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