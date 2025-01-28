Karaman'da müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hacıcelal Mahallesi 577. Sokak'taki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?