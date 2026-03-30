Karaman'da Güvenlik Toplantısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da Güvenlik Toplantısı

30.03.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Çiçek, Karaman'daki asayiş durumu ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi.

Karaman'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Çiçek, Polisevi'nde düzenlenen toplantıda, Karaman'ın ciddi asayiş sıkıntısı olmayan, huzurlu bir kent olduğunu söyledi.

İldeki asayiş olayları hakkında bilgi veren Çiçek, il genelinde 2026 yılının ilk 3 ayında kişilere karşı 571 suç işlendiğini, aydınlatma oranının yüzde 99.3 olduğunu aktardı.

Çiçek, yakalamalar konusunda iyi bir orana sahip olduklarını, emniyet ve jandarma teşkilatının suçluların adli mercilere teslim edilmesi noktasında var gücüyle çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Herhangi bir suçtan aranan şüphelilerin veya kesinleşmiş hapis cezası olanların yakalanması büyük önem arz ediyor. 3 aylık dönemde kesinleşmiş hapis cezası olan 215 kişi yakalandı. İfade için aranan 417 kişiye de işlem yapıldı. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla ilgili 94 silah ele geçirildi ve 102 kişi hakkında işlem yapıldı. Organize suçlarla mücadele konusunda herhangi bir olay olmadı. Üç aylık dönemde TCK 188 maddesi kapsamında değerlendirilen suçlara ilişkin 36 operasyon düzenlendi. Bunun neticesinde 62 gözaltı, 36 tutuklama ve 9 adli kontrol söz konusu oldu. İlk üç ayda 3 kilo 58 gram esrar, 146 gram metamfetamin, 2 kilo 90 gram skunk. 64 gram kokain, 426 gram bonzai, 88 kök kenevir ve 9 bin 878 sentetik ecza ele geçirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında da 115 şahıs ve hesaba müdahale edildi."

Trafikte işlenen suçlar ve ihlallere yönelik çalışmalarda 99 bin 980 aracın denetlendiğini aktaran Çiçek, yaklaşık 15 bin araca işlem yapıldığını dile getirdi.

Çiçek, kentin güvenliği ve asayişi için bütün birimlerle birlikte çalışmaya devem edeceklerini kaydetti.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu

13:07
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
12:31
Yargıtay’dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
12:20
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
12:09
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37’si aynı yanıtı verdi
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi
12:06
İran ve Hizbullah’tan İsrail’e ağır darbe Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
11:44
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD’li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD'li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 13:11:32. #7.12#
SON DAKİKA: Karaman'da Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.