Karaman'da Halk Sağlığı Haftası'nda farkındalık yürüyüşü ve sağlık taramaları yapıldı
Karaman'da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Aktekke Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenlendi. Sağlık çalışanları ve vatandaşların katıldığı yürüyüşün ardından tansiyon, kan şekeri ve diyabet risk skoru gibi ölçümler yapılarak sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı.
Karaman'da 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Aktekke Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, sağlık çalışanları ve vatandaşlar, bando eşliğinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.
Ardından vatandaşlara sağlıklı yaşam, koruyucu sağlık hizmetleri ve sigara bırakma danışmanlığı konularında bilgi verildi.
Etkinlikte katılımcılara çeşitli spor faaliyetleri yaptırıldı, tansiyon, kan şekeri, diyabet risk skoru ve hareket yaşı ölçümleri gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Halk Sağlığı Haftası'nda farkındalık yürüyüşü ve sağlık taramaları yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?