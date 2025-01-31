Karaman'da Hastane Müdürü Tüfekle Yaralandı, Olayın Sebebi Gönül İlişkisi İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karaman'da Hastane Müdürü Tüfekle Yaralandı, Olayın Sebebi Gönül İlişkisi İddiası

Karaman\'da Hastane Müdürü Tüfekle Yaralandı, Olayın Sebebi Gönül İlişkisi İddiası

Karaman'da, hastane müdürü Şemsettin D.'yi tüfekle yaralayan Süleyman Y., ifadesinde eşinin müdürle gönül ilişkisi yaşadığını iddia etti. Şüpheli, olay sonrası polise teslim oldu.

31.01.2025 13:29  Güncelleme: 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARAMAN'da hastane müdürü Şemsettin D.'yi (45) tüfekle yaraladıktan sonra 112'yi arayıp 'Birisini vurdum gelin, alın' diyen Süleyman Y. (27), ifadesinde; hemşire eşi ile Şemsettin D.'nin gönül ilişkisi yaşadığını, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'ta meydana geldi. İş makinesi operatörü Süleyman Y., evinin önünde Şemsettin D.'yi tüfekle ateş ederek sol bacağından yaraladı. Süleyman Y. daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Birisini vurdum gelin, alın' diyerek ihbarda bulundu. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Süleyman Y. polise teslim olurken, yanında geçtiği yaralı Şemsettin D.'ye "Nasılmış, sapıklık yapmak" dedi. Şüpheli gözaltına alınırken, Şemsettin D. sevk edildiği Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı.

EŞ DE GÖZALTINDA

Süleyman Y.'nin ilk ifadesinde, İl Sağlık Müdürlüğü'nde hemşire olarak çalışan 3 yıllık eşi H.Y.'nin cep telefonunda Kazımkarabekir Devlet Hastanesi Müdürü Şemsettin D. ile gönül ilişkisi yaşadıklarını içeren mesajı fark ettiğini, bunun üzerine eşini akşam işten alıp eve geldiğini ve ardından eşine telefonla Şemsettin D.'yi eve çağırmasını söylediğini, Şemsettin D.'nin de eve gelmesi ile tüfekle ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Şemsettin D.'nin de yaklaşık 7 ay önce eşinden boşandığı belirtildi. Süleyman Y.'nin eşi H.Y.'nin gözaltına alındığı öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hastane, Karaman, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da Hastane Müdürü Tüfekle Yaralandı, Olayın Sebebi Gönül İlişkisi İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:42:44. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da Hastane Müdürü Tüfekle Yaralandı, Olayın Sebebi Gönül İlişkisi İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.