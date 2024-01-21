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Karaman'da Kadın Kooperatifi: El Emeği Ürünler ve Yöresel Ürünler - Son Dakika
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Karaman'da Kadın Kooperatifi: El Emeği Ürünler ve Yöresel Ürünler

Karaman'da kurulan kooperatifte kadınlar, ürettikleri el emeği ürünlerle aile bütçesine katkıda bulunurken kentin yöresel ürünlerini de tanıtıyor. Landa Kadın Kooperatifinde, zeytinyağı, karadut özü, erişte, nohut, sumak, tahin ve sebze kurusu gibi ürünlerin yanı sıra süs eşyası, çanta, yemeni gibi ürünlerin satışı yapılıyor. Kooperatif, engelli anneler, maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencisi kızlar ve evinden ayrılamayan hasta kadınların da ürünlerine yer veriyor. Kooperatif, kadınların emeklerinin karşılığını alması ve kaliteli, sağlıklı ürünlere ulaşmak isteyenlerin tedarik edebilmeleri için hizmet veriyor.

Karaman\'da Kadın Kooperatifi: El Emeği Ürünler ve Yöresel Ürünler
21.01.2024 - 11:15,
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Karaman'da kurulan kooperatifte kadınlar, ürettikleri el emeği ürünlerle aile bütçesine katkıda bulunurken kentin yöresel ürünlerini de tanıtıyor.

Geçen yıl 7 kadın tarafından kurulan ve 60 kadına gelir kapısı olan Landa Kadın Kooperatifinde, kırsaldaki kadınların ürettiği zeytinyağı, karadut özü, erişte, nohut, sumak, tahin ve sebze kurusunun yanı sıra süs eşyası, çanta, yemeni gibi ürünlerin satışı yapılıyor.

Satış ofisinde engelli annelerinin, maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencisi kızların ve evinden ayrılamayan hasta kadınların da ürünlerine yer veriliyor.

Kooperatif Başkanı Leyla Büyükköse, AA muhabirine, salgın döneminde evlerinde üretim yapan komşularının satış noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığını, sahibi olduğu reklam ajansına ürünlerin satışını yapabilmek için çok sayıda kadının başvurması üzerine kooperatif kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Ürünleri tüketicilerle buluşturabilmek için satış ofisi açtıklarını belirten Büyükköse, şunları kaydetti:

"Üreten kadınlara ulaşmaya çalışıyoruz. Kırsalda kadın buğdayını un haline getirip erişteye dönüştürüyor, ürettiği fasulyeyi getiriyor. Burada paketlemesini ve satışını yapıyoruz. Çalışamayacak durumda olan kadınlara kek, börek yaptırıp buradaki mutfakta satışını yapıyoruz. Kadınlardan çok büyük bir ilgi var. Eskiden köy köy geziyorduk. Şimdi ürünlerini kendileri getiriyorlar. Ürünlerin doğal olmasına da önem veriyoruz."

Büyükköse, kooperatifte engelli çocukların annelerine de destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Otizmli çocukların anneleri çalışmak istiyorlardı. Çocuklarını bırakıp gidemeyecekleri için 'pastanızı, kekinizi yapın biz burada satalım' dedik. Özel eğitime muhtaç çocukların annelerine katkı sağlamaya başladık. Diyabet hastası bir kızımız var. Tedavisi için bize boncuk getirmeye başladı, burada satışını yapıyoruz. Her şeyi ticari düşünemiyoruz. Bir yerde sosyal sorumluluklarımız da oluyor. Çünkü konu kadın."

Kooperatifle kentin tanıtımına da katkı sağladıklarına dikkati çeken Büyükköse, katıldıkları fuarlarda yöresel ürünleri sergilediklerini anlattı.

Doğal ürünlerin tedarik noktası oldular

Kooperatif Başkan Yardımcısı Ayşenur Keleş Özel de üretimin her aşamasında kadınların olduğunu aktardı.

Kooperatifte yaklaşık 50 çeşit ürünün olduğuna değinen Özel, şöyle devam etti:

"Erişte, Karaman sumağı, börülce, meyve sebze kuruları, bulgur, üzüm, bal ve bunun gibi birçok yerel ürünümüz var. Hem yerli hem yurt dışından gelen turistlere bu ürünlerin tedarik edilmesi için önemli bir nokta olduk. Bu ürünler aslında Karaman'ın yerel ürünleri. Hepsi çok kıymetli ancak şimdiye kadar yeteri kadar kıymet bulamadı. Kadınların emeklerinin karşılığını alması ve kaliteli, sağlıklı ürünlere ulaşmak isteyenlerin tedarik edebilmeleri için hizmet vermeye çalışıyoruz."

Kooperatif için erişte üreten Kevser Coşkun da kooperatif kurulmadan önce ürünlerinin satışını yapamadığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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