Karaman'da otomobil, elektrikli bisikletle çarpıştı; çocuk sürücü ağır yaralandı. - Son Dakika
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Karaman'da otomobil, elektrikli bisikletle çarpıştı; çocuk sürücü ağır yaralandı.

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Karaman\'da otomobil, elektrikli bisikletle çarpıştı; çocuk sürücü ağır yaralandı.
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Karaman'da Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda otomobil, 15 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Ağır yaralanan çocuk sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü çocuk ağır yaralandı.

Ö.Ö. yönetimindeki 70 AAG 950 plakalı otomobil, Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda K.A. (15) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü K.A, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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