Karaman'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Y.V. idaresindeki 70 FY 234 plakalı otomobil, Valide Sultan Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'nde S.T. yönetimindeki 42 APM 533 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, S.T. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan S.S.Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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