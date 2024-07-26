Karaman'da sağanak sonrası su baskınında ev yıkılma tehlikesi

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Karaman'da kuvvetli sağanak sonrası oluşan su baskınında 2 katlı kerpiç evde yıkılma tehlikesi oluştu.

Kentte, dün ikindi saatlerinde başlayan etkili sağanak su baskınlarına ve araçların yollarda mahsur kalmasına neden oldu.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 252. Sokak'ta bulunan boş durumdaki 2 katlı bir evin zemini ve bahçe duvarı sel suları nedeniyle zarar gördü.

AFAD ekiplerinin yaptığı hasar tespit çalışması sonucu, evin yıkılma tehlikesine karşı şerit çekilerek çevrede önlem alındı.