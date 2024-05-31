Karaman\'da Şehit Ahmet Sarı Ortaokulu öğrencileri geri dönüşüm projesi başlattı

Karaman'da Şehit Ahmet Sarı Ortaokulu öğrencileri tarafından "Geri dönüşümü öğretiyorum projesi" başlatıldı.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuncer Baran ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında okuldaki atık malzemeler geri dönüşüm kutularında biriktirildi.
Biriktirilen malzemelerle geri dönüşüm kutularına basket potası yapan öğrenciler, bunları İlyas Küçüker İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere hediye etti.
Okul müdürü Mehmet Kılınç, projeyle öğrencilerde çevre duyarlılığı oluşturma ve aralarındaki bağın kuvvetlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.
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