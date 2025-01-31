Karaman'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'taki 2 katlı müstakil evin bahçesinde dün, Kazımkarabekir İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Ş.D'nin (46) bacağından silahla vurulmasıyla ilgili yakalanan S.Y. ile eşi H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Y. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Öte yandan Konya'da tedavisi süren Ş.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Silahlı Yaralama: Bir Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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