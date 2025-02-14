Karaman'da Sokağa Çıkma Çatışması: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Karaman'da Sokağa Çıkma Çatışması: 3 Tutuklama

Karaman\'da Sokağa Çıkma Çatışması: 3 Tutuklama

Karaman'da husumetli taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan Ahmet Burak C. ve yanındaki iki kişi tutuklandı. Olayla ilgili diğer şüphelilerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

14.02.2025 16:37  Güncelleme: 16:39
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KARAMAN'da sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ahmet Burak C. ile yanındaki Coşkun K. ve Kemal H. tutuklandı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Olay, çarşamba günü Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Burak C. aracıyla yolda seyrederken, husumetli olduğu Hakan Can V. ve beraberindekiler, bir araçla yanına yaklaşık pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşe Ahmet Burak C. ve yanındakiler de karşılık verdi. Çıkan çatışmada Ahmet Burak C. yaralanırken, Hakan Can V.'nin içerisinde bulunduğu araç hızla uzaklaştı. Ahmet Burak C. yaralı halde aracını sürerek Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Vücuduna 21 saçma isabet eden Ahmet Burak C. ve beraberindeki Coşkun K. ile Kemal H., hastanedeki tedavi sürecinin ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karaman'da Sokağa Çıkma Çatışması: 3 Tutuklama - Son Dakika

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