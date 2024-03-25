Karaman\'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı Özel Anka'ya Konuştu: "Bakanlardan Medet Umuyorlar. Bu Erdoğan'ın Yeni Rejiminin Çuvalladığını Gösteren Bir İtiraf"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Özel, bakanların AK Parti için oy istemesini değerlendirirken, ''Bu, Erdoğan'ın yeni rejiminin çuvalladığını gösteren bir itiraf. Mehmet Uçum, bu tek kişilik hükümet sistemi dediğimiz sistemi anlatırken bakanların siyasi değil, bürokrat olacaklarını; siyaseti Erdoğan'ın ve partinin yapacağını söylüyordu. Şimdi bütün bakanları sahaya indirmek, yeni tasarımdan onların da memnun olmadığını gösteriyor. Ama sonuçta bu bakanların sahada etkili olmaları da çok güç. Çünkü halktan oy almış, Meclis’ten güven oyu almış, yetki almış kişiler değil; Erdoğan'ın dolma kaleminin mürekkebi onlar. Bir gün atıyor, bir gün azlediyor. İçlerinde iki bakan ise kamuoyu tarafından daha çok bilinen bakanlar. Birisi MİT Müsteşarlığı gibi çok mahrem bir görevden geliyor -zaten doğru değil bir MİT Müşteşarının bakan haline getirilmesi-. Diğeri de İçişleri Bakanlığı gibi polisin, emniyetin, jandarmanın bağlı olduğu, hepimizin güvenliğinden sorumlu olduğu bir bakan. Bu bakanlar, eskiden seçim döneminde zaten yasaklı olurlardı, yerlerine tarafsızlar atanırdı. Şimdi bu bakanlardan medet umuyorlar. Bu da içinde bulundukları acziyeti gösteriyor'' dedi.