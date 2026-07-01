Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.Y. (25) yönetimindeki 70 ABK 882 hafif ticari araç, Fatih Mahallesi Göksu Bulvarı'nda İ.S. (66) idaresindeki 70 EK 084 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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