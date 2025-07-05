Karaman'da Tüfekle Yaralama Olayı

Karaman'da tüfekle ateş edilerek yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Mümine Hatun Mahallesi 1447. Sokak'ta S.K. (42) ile Ö.Ö. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ö, tüfekle S.K'yi yaraladı.

S.K, özel aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.