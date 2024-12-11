Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çakırbağ köyünde H.Y'nin uyuşturucu bulundurduğu ve satmak amacıyla müşteri aradığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.
Dedektör köpeğiyle yapılan aramada, kahve kavanozlarına gizlenmiş bir miktar esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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