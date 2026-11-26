Karaman'da vinçle taşınan nöbetçi konteyner kulübe düşerek 1 kişiyi ağır yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'ın Valide Sultan Mahallesi'ndeki BİFA Anadolu Lisesi bahçesinde vinçle taşınan konteyner nöbetçi kulübesi düştü. Kulübenin üzerindeki 1 kişi yaklaşık 7 metre yükseklikten asfalt zemine düşerek ağır yaralandı ve Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karaman'da vinçle taşınan konteyner kulübenin düşmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Valide Sultan Mahallesi'ndeki BİFA Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan konteyner nöbetçi kulübesi, M.U. idaresindeki 50 G 81480 plakalı vinçle taşındığı sırada düştü.
Olay sırasında kulübenin üzerinde bulunan ve yaklaşık 7 metre yükseklikten asfalt zemine düşen E.D. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
E.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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