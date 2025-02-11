Karaman'da Yaban Domuzlarına Sürek Avı Düzenlendi - Son Dakika
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Karaman'da Yaban Domuzlarına Sürek Avı Düzenlendi

Karaman\'da Yaban Domuzlarına Sürek Avı Düzenlendi

Karaman'da tarım alanlarına zarar veren yaban domuzları için Seyithasan ve Tavşanlı köylerinde düzenlenen sürek avında 20'nin üzerinde yaban domuzu vuruldu. Vali Mehmet Fatih Çiçekli avcılara başarı dileğinde bulundu.

11.02.2025 14:38  Güncelleme: 14:40
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KARAMAN'da tarım alanlarına zarar verdiği gerekçesiyle 2 köyde yaban domuzları için sürek avı düzenlendi. Domuz avında 20'nin üzerinde yaban domuzu vurularak öldürüldü.

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Merkez Av Komisyonu kararı üzerine Seyithasan ve Tavşanlı köylerinde, zirai üretime zarar veren yaban domuzlarının vurulması için sürek avı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 8'inci Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü iş birliği ile profesyonel avcılar, 2 köyde av yaptı. Domuz avında 20'nin üzerinde yaban domuzu vurularak öldürüldü.

VALİ ÇİÇEKLİ'DAN AVCILARA ANONS

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli de av alanına giderek telsizden avcılara seslendi. 'Tüm avcılar valiniz konuşuyor' diyerek anonsa başlayan Vali Çiçekli, "Sürek avımız mübarek olsun, başarılı olsun. Allah, kazadan beladan, musibetten korusun arkadaşlar. Başarılar diliyorum, Allah muzaffer eylesin" dedi.

Diğer yandan Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda, yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde, sürek avların devam edeceği belirtildi.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA

Kaynak: DHA

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