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Karaman'da Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı - Son Dakika
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Karaman'da Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Karaman\'da Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Karaman İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Merkez ilçesi Dereköy ve Seyithasan köyleri kırsalında yemleme çalışması yapan ekipler, arazinin belirli noktalarına buğday ve kuru ot bıraktı. Kurum yetkilileri, yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaların bölgede devam edeceğini belirtti.

01.02.2024 17:47  Güncelleme: 17:47
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Karaman İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Zorlu kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yabani hayvanların beslenmesi için Merkez ilçesi Dereköy ve Seyithasan köyleri kırsalında yemleme çalışması yapan ekipler, arazinin belirli noktalarına buğday, kuru ot bıraktı.

Kurum yetkilileri yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaların bölgede devam edeceğinibelirtti.

Kaynak: AA

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