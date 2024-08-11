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Karaman'da yalnız yaşayan 88 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Valide Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi'nde yalnız yaşayan Nejla Duran'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Polis ekipleriyle eve giren sağlık ekipleri, Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Duran'ın cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.