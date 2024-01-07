Karaman-Konya-Ankara ve Karaman-Konya-İstanbul YHT Hatlarında Seyahat Rekoru

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman- Konya- Ankara ve Karaman- Konya- İstanbul yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile seyahat rekoru kırıldığını belirterek, 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcunun seyahat ettiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Karaman- Konya- Ankara ve Karaman- Konya- İstanbul YHT hattının 2 yıllık seyahat verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Uraloğlu, " Türkiye'de 2003 yılıyla birlikte ortaya konulan demir yolu vizyonu sayesinde YHT ile tanışan sekizinci il Karaman oldu. 8 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Karaman- Konya YHT hattı ile birlikte Karaman- Konya- Ankara, Karaman- Konya- İstanbul arasında yüksek hızlı tren yolculuğu başladı. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen hattımızda 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcu seyahat etti" dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara- Konya- Karaman yüksek hızlı treniyle ortalama günlük 2 bin 200 yolcunun seyahat ettiğini, 15 Ocak 2022 tarihinde 3 bin 361 yolcu ile günlük yolcu rekoru kırıldığını belirterek, Karaman- Konya- İstanbul yüksek hızlı treniyle ortalama günlük 1400 yolcu taşındığını, 14 Ocak 2022 tarihinde ise günlük 1841 yolcu ile taşıma rekoru gerçekleştirildiğini kaydetti.

HIZLI TRENLE BULUŞAN İL SAYISI 52'YE ÇIKARILACAK

İstanbul-Karaman arasında 2, Ankara- Karaman arasında 4 olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştirildiğini, bayram ve yarıyıl tatillerinde artan talebi karşılamak üzere ek seferler de düzenlendiğini belirten Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerin Karaman'a ulaşmasıyla birlikte Konya- Karaman arasındaki seyahat süresi ortalama 40 dakika, Ankara-Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 2 saat 40 dakika, İstanbul-Karaman arasındaki seyahat süresi ise 6 saat oldu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Ulaştırma 2053 Vizyonu' çerçevesinde, Konya- Karaman hızlı demir yolu hattının Ulukışla- Mersin- Adana- Osmaniye- Gaziantep'e uzatılması çalışmalarının devam ettiği ve bu kapsamda hızlı trenle buluşan il sayısının 52'ye çıkarılacağı belirtildi.