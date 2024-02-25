Karaman ve Afyonkarahisar'da Berat Kandili dualarla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karaman ve Afyonkarahisar'da Berat Kandili dualarla kutlandı

Karaman ve Afyonkarahisar\'da Berat Kandili dualarla kutlandı

Karaman ve Afyonkarahisar'da Berat Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Karaman Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. İnsanlar namazın ardından camilerin önünde çeşitli ikramlarda bulundu.

25.02.2024 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da vatandaşlar Berat Kandili'ni dualarla idrak etti.

Aktekke Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programın ardından Karaman Belediyesi ekiplerince vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi

Afyonkarahisar'da Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Afyonkarahisar'da müminler, İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlit-i Şerif dinledi.

Camilerde saf tutan cemaat, namaz kılıp dua etti.

Namazın ardından camilerin önünde insanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

Karaman Belediyesi, Berat Kandili, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman ve Afyonkarahisar'da Berat Kandili dualarla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 10:26:51. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman ve Afyonkarahisar'da Berat Kandili dualarla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement