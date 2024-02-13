Karamenderes Çayı taştı, Kalafat köyü ile Yeniköy yolu kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karamenderes Çayı taştı, Kalafat köyü ile Yeniköy yolu kapandı

Karamenderes Çayı taştı, Kalafat köyü ile Yeniköy yolu kapandı

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış sonrası Karamenderes Çayı taştı, tarlalar sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle Kalafat köyü ile Yeniköy yolu ulaşıma kapandı. Karamenderes Çayı'nın her yıl taşması nedeniyle tarlalar sular altında kalıyor. Çanakkale Valiliği, vatandaşların çay yatağına yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

13.02.2024 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamenderes Çayı taştı, Kalafat köyü ile Yeniköy yolu kapandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış sonrası Karamenderes Çayı taştı, tarlalar sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle Kalafat köyü ile Yeniköy yolu ulaşıma kapandı.

Çanakkale'de 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karamenderes Çayı taştı. Taşkın sebebiyle bölgedeki bazı tarlalar sular altında kaldı. Kalafat köyü ile Yeniköy yolu ulaşıma kapandı. Jandarma dere yatağı üzerindeki yolu güvenlik şeridi ile kapattı.

Karamenderes Çayı'nın her yıl taştığını söyleyen Kalafat köyü Muhtarı Alaattin Şen, "Can kaybı yok ama tarlalarımız sular altında kalıyor. Jandarmamız gereken önlemi aldı. Büyük bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızı uyardık, herkese durumu bildirdik. Bu yol Kalafat köyü ve Yeniköy arasındaki ve tarlalarımıza ulaşımı sağlıyor. Ulaşım sağlamak için köprüden geçmemiz gerekiyor ama şu taşkınlık yaptığı için geçilmiyor. Kış ayında aynı sıkıntıyı hep yaşıyoruz" dedi.

Çanakkale Valiliği, Karamenderes Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale güzergahında taşkın meydana geldiği bildirildi. Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karamenderes Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale güzergahında taşkın meydana gelmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımızın çay yatağına yaklaşmamaları önemle rica olunur. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çanakkale, Yeniköy, Ulaşım, Çevre, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamenderes Çayı taştı, Kalafat köyü ile Yeniköy yolu kapandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 23:20:08. #1.12#
SON DAKİKA: Karamenderes Çayı taştı, Kalafat köyü ile Yeniköy yolu kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement