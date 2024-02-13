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Karamenderes Çayı taştı, Kalafat köyü ile Yeniköy yolu kapandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış sonrası Karamenderes Çayı taştı, tarlalar sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle Kalafat köyü ile Yeniköy yolu ulaşıma kapandı.

Çanakkale'de 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karamenderes Çayı taştı. Taşkın sebebiyle bölgedeki bazı tarlalar sular altında kaldı. Kalafat köyü ile Yeniköy yolu ulaşıma kapandı. Jandarma dere yatağı üzerindeki yolu güvenlik şeridi ile kapattı.

Karamenderes Çayı'nın her yıl taştığını söyleyen Kalafat köyü Muhtarı Alaattin Şen, "Can kaybı yok ama tarlalarımız sular altında kalıyor. Jandarmamız gereken önlemi aldı. Büyük bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızı uyardık, herkese durumu bildirdik. Bu yol Kalafat köyü ve Yeniköy arasındaki ve tarlalarımıza ulaşımı sağlıyor. Ulaşım sağlamak için köprüden geçmemiz gerekiyor ama şu taşkınlık yaptığı için geçilmiyor. Kış ayında aynı sıkıntıyı hep yaşıyoruz" dedi.

Çanakkale Valiliği, Karamenderes Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale güzergahında taşkın meydana geldiği bildirildi. Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karamenderes Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale güzergahında taşkın meydana gelmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımızın çay yatağına yaklaşmamaları önemle rica olunur. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.