Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği Üyeleri İftar Programında Buluştu

Karamürsel ilçesinde Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, iftar programında bir araya geldi.
Bir kafede düzenlenen programa, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Onur Açık ve dernek üyeleri katıldı.
Programda ezanın okunmasıyla davetliler oruçlarını açtı.
Açık, yaptığı konuşmada, ramazan ayı vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Beşiktaş sevdalılarına teşekkür eden Açık, "Manevi duygularımızı en güzel şekilde yaşadığımız bugünlerde, Beşiktaş'ımıza gönül veren arkadaşlarımız ve büyüklerimizle iftar sofrasında olmak çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.
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