Karamürsel\'de ATM\'de Silahlı Saldırı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Maksut Beytaş (56), ATM'den para çekeceği esnada yanına gelen U.B'nin (22) silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan U.B. polis ekiplerince İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.