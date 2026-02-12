Karamürsel'de Bıçaklama Cinayeti: Müebbet Hapis

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, halk otobüsünde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Volkan A, maktul Enes Yiğit Toraman'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, taraf avukatları geçen celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanda bulundu.
Tutuklu sanık Volkan A. avukatının savunmasına katıldığını belirterek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti.
Olay
Enes Yiğit Toraman (29), 9 Ekim 2024'te Karamürsel Otogarı'ndan İzmit'e giden özel halk otobüsüne binen Volkan A'nın (40) bıçaklı saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, yakalanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Volkan A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.
