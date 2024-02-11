Karamürsel'de demir korkulukları aşan pikap yolda kaza yaptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karamürsel'de demir korkulukları aşan pikap yolda kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Karamürsel\'de demir korkulukları aşan pikap yolda kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir pikap, demir korkulukları aşarak istinat duvarından yola düştü ve park halindeki araçlara zarar verdi. Kazada sürücü ve araçtaki bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

11.02.2024 13:51
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde demir korkulukları aşıp istinat duvarının altındaki yola düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı.

Ereğli Mahallesi Orkinos Sokak'ta A.A. idaresindeki 81 AAP 079 plakalı pikap, bir akaryakıt istasyonunun park alanındaki demir korkulukları aştı. Yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından alt yola düşen pikap, park halindeki 2 araca da zarar verdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki İ.A, sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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