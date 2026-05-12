Karamürsel\'de Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
D-130 kara yolu İzmit istikametinde seyreden B.T'nin (37) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki K.A.T. (3) ve P.Ö. (57) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
