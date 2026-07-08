Karamürsel'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hakkında 15 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten yaralama" suçundan hakkında 15 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi Karamürsel'de yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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