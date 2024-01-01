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Karamürsel'de fren yerine gaza basan araç markete çarptı - Son Dakika
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Karamürsel'de fren yerine gaza basan araç markete çarptı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir sürücü, akaryakıt istasyonundaki markete girmek isterken fren yerine gaza bastı. Kazada markette alışveriş yapan bir kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Hem markette hem de araçta hasar meydana geldi.

Karamürsel\'de fren yerine gaza basan araç markete çarptı
01.01.2024 - 18:07,
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil akaryakıt istasyonundaki markete çarptı.

Ereğli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen E.C. (81), yakıt almak için pompaların bulunduğu alana yaklaştı.

Sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu araç istasyonun marketine girdi. Markette alışveriş yapan Y.K. kazada hafif yaralandı.

Yaralı ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılırken, istasyonun marketinde ve otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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