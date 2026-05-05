Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, sahipsiz kediye spreyle yağ sökücü sıkıldığı iddialarına ilişkin gözaltına alınan 2 market çalışanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.A'nın (43), çalıştığı marketin önündeki sahipsiz kediye spreyle yağ sökücü sıktığı iddia edilen görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, A.A. ile bu anları cep telefonuna kaydeden mesai arkadaşını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan, A.A'nın ifadesinde, spreyin içindeki maddenin su olduğunu, kedinin markete girmeye çalışması üzerine onu uzaklaştırmak amacıyla spreyi sıktığını öne sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karamürsel'de Kediye Sprey Sıkma İddiası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?