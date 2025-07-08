Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kazaya karışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kayacık Mahallesi Ali Rıza Aslanalp Caddesi'nde H.E. idaresindeki 41 ALV 685 plakalı otomobil, K.Ç. yönetimindeki 41 ARG 809 plakalı motosiklet ve E.Ü. idaresindeki 41 AJT 079 plakalı otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Karamürsel'de motosiklet kazası - Son Dakika
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