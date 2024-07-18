Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
D-130 kara yolu Yalova istikametinde Hüseyin Ş. (18) idaresindeki 41 ARA 463 plakalı motosiklet, Ereğli Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Karamürsel'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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