Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahilde ölü yunus yavrusu bulundu.
Ereğli Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yürüyüş yapanlar, sahilde hareketsiz yunus yavrusu olduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Karamüsel Belediyesine bağlı ekipler, denizden çıkardıkları ölü yunus yavrusunu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
İncelemenin ardından hayvanın gömüleceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karamürsel'de Ölü Yunus Yavrusu Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?