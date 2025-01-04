Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
D-130 kara yolunda seyreden B.B. yönetimindeki 16 BNB 619 plakalı otomobil, Yalova istikameti 4 Temmuz Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen B.A'nın kullandığı 41 AVE 194 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü B.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Karamürsel'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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