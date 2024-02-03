Karamürsel\'de Sanat Atölyesi Açıldı, Saadet Partisi Toplantısı Düzenlendi

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Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, sanat atölyesi açılışına katıldı.

4 Temmuz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'ndaki Onay Sanat Atölyesi, düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Yıldırım, "Böyle güzel bir atölyeyi ilçemize kazandırdığı için Gökhan Onay'a teşekkür ederek, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Daha sonra Yıldırım ve davetliler tarafından atölyenin açılış kurdelesi kesildi.

-Saadet Partisi'nde toplantı

Saadet Partisi Karamürsel Belediye Başkan adayı Murat Akbaba, partililerle bir araya geldi.

Saadet Partisi İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Karamürsel İlçe Başkanı Mustafa Sağlam, seçim çalışmalarına değinerek, "Karamürsel'de gidilmedik ev, ulaşılmadık insan, sıkılmadık el bırakmayacağız." dedi.

Akbaba da "Bizlerin istediği tek şey Karamürsel'e hizmettir. Hayatımızın her döneminde dürüst, dinamik insanlarla çalışmak bizlere çok şey kazandıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Saadet Partisi İl Başkanı Halil Kayım, Saadet Partisi Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Şafak Yamak, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.