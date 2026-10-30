Karamürsel\'de ses ihbarıyla boşaltılan 7 katlı Cansever Apartmanı mühürlendi

Karamürsel'de ses ihbarıyla boşaltılan 7 katlı Cansever Apartmanı mühürlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kolon ve kirişlerinden ses geldiği ihbarıyla 27 Ekim'de boşaltılan 7 katlı Cansever Apartmanı mühürlendi. Bina çevresine bariyer konuldu, girişler engellendi ve polis nöbet tutuyor; binanın durumu hazırlanacak raporun ardından netleşecek.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kolon ve kirişlerinden ses geldiği ihbarı üzerine tedbiren boşaltılan 7 katlı binada güvenlik önlemleri alındı.
4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki 7 katlı Cansever Apartmanı'nın 27 Ekim'de, bazı kişilerin kolon ve kirişlerinden ses geldiği yönündeki ihbarının ardından boşaltılmasına ilişkin incelemeler sürüyor.
Mühürlenen binanın çevresine bariyerler yerleştirilerek içeriye girişler engellendi.
Binanın durumunun alınacak karot örneğinin incelenmesi ve hazırlanacak raporun ardından netleşmesi bekleniyor.
Öte yandan polis ekipleri, binaya girişleri engellemek ve olası güvenlik sorunlarının önüne geçmek amacıyla apartmanın önünde nöbet tutuyor.
Kaynak: AA
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