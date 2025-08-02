Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Karapınar Mahallesi mevkisinde seyreden S.T. idaresindeki 41 JB 493 plakalı otomobil ile E.Y. yönetimindeki 41 K 8903 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ve 3 yolcu, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karamürsel'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?