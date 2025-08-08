Karamürsel'de Yaz Kur'an Kursu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde öğrenciler, tarihi Karabali Mehmet Bey Camisi'ndeki yaz Kur'an kursunda eğitim görüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan yaz Kur'an kursu, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı olarak kabul edilen Şeyh Edebali'nin soyundan Kara Balibey İbn-i Ahmet tarafından Karamürsel'e yaptırılan ve 1532'de ibadete açılan tarihi camide devam ediyor.

Çocuklar imam Fazlı Biçer, müezzin Adem Tunç ve Merve Tunç idaresinde Kur'an kursunda eğitim görüyor.

Caminin imam hatibi Fazlı Biçer, 197 öğrencinin burada eğitim aldığını belirterek, devamlılığı sağlamak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin milli ve manevi ruhla yetişmesini istediklerini aktaran Biçer, "Sadece din bilgisiyle kalmayıp davranış, karakter, güzel ahlakın yanı sıra dinine, vatanına, kitabına ve değerlerine bağlı güzel bir nesil yetiştirebilmek adına cemaatimizle, ebeveynleriyle, velileriyle ve hayırseverlerle birlikte büyük bir seferberlik ilan ettik. Bu çalışmamızı başarıyla da yürütüyoruz." diye konuştu.