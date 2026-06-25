Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, akredite olduğu Cabo Verde Cumhurbaşkanı Jose Maria Neves'e güven mektubunu sundu.
Büyükelçi Karaoğlu, Cumhurbaşkanı Neves'e güven mektubunu takdim etti.
Görüşmede, Türkiye ile Cabo Verde arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Karaoğlu, Cabo Verde Cumhurbaşkanı'na Güven Mektubu Sundular - Son Dakika
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