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Karapınar ilçesinde Dilek Cesur tarafından 'Sabırlı aileler merhametli çocuklar yetiştirir' söyleşisi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Karapınar ilçesinde Dilek Cesur tarafından 'Sabırlı aileler merhametli çocuklar yetiştirir' söyleşisi gerçekleştirildi

Karapınar ilçesinde Dilek Cesur tarafından düzenlenen 'Sabırlı aileler merhametli çocuklar yetiştirir' söyleşisine Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin de katıldı. Etkinlikte aileler bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulundu.

Karapınar ilçesinde Dilek Cesur tarafından \'Sabırlı aileler merhametli çocuklar yetiştirir\' söyleşisi gerçekleştirildi
10.01.2024 - 12:37,  Güncelleme: 12:38
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Karapınar ilçesinde Dilek Cesur tarafından "Sabırlı aileler merhametli çocuklar yetiştirir" söyleşisi gerçekleştirildi.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin de katıldı.

Söyleşide, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, etkinliğin ilçedeki aileleri bir araya getirme ve bilgi paylaşımını teşvik etme açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Zengin de ailenin toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerin toplumun daha güçlü ve birbirine bağlı olmasına katkı sağladığını ifade etti.

Cesur, ardından söyleşiyi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karapınar ilçesinde Dilek Cesur tarafından 'Sabırlı aileler merhametli çocuklar yetiştirir' söyleşisi gerçekleştirildi - Son Dakika
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