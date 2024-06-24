Karapınar Ticaret Borsasında '2024 Yılı Hububat Hasat Sezonu' Açıldı - Son Dakika
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Karapınar Ticaret Borsasında '2024 Yılı Hububat Hasat Sezonu' Açıldı

Karapınar Ticaret Borsasında \'2024 Yılı Hububat Hasat Sezonu\' Açıldı

Karapınar Ticaret Borsası'nda düzenlenen açılış programında, Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, çiftçilere zamanında hasat yapmaları ve bakımları yapılmış biçerdöverlerle hasat yapmaları çağrısında bulundu. İlçe Müftüsü Dr. Sırrı Fuat Ateş'in duasıyla devam eden programda, sezonun ilk mahsul arpasını satan Hüseyin Aksöz ve ilk mahsul arpasını satın alan Tahsin Görgülü, Karapınar Ticaret Borsası tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi. Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ve Belediye Başkanı İbrahim Önal da programa katıldı.

24.06.2024 17:45
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Karapınar Ticaret Borsasında '2024 Yılı Hububat Hasat Sezonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Karapınar Ticaret Borsasında yapılan açılış programında konuşan Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Ulusoy, "Hasat başlangıcında olmamız sebebiyle çiftçilerimizden dane kayıplarının önüne geçmek için zamanında hasat yapmalarını ve bakımları yapılmış biçerdöverler ile hasat yapmalarını istiyoruz. Bu hassasiyet hem çiftçilerimizin hem de tarımsal ekonomimizin faydasına olacaktır." diye

Açılış programı İlçe Müftüsü Dr. Sırrı Fuat Ateş'in duası ile devam etti.

Sezonun ilk mahsul arpasını 10 bin 100 lira ton fiyatla satın alan Tahsin Görgülü ve yılın ilk mahsul arpasını satan Hüseyin Aksöz, Karapınar Ticaret Borsası tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi.

Programa Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ve Belediye Başkanı İbrahim Önal da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karapınar Ticaret Borsasında '2024 Yılı Hububat Hasat Sezonu' Açıldı - Son Dakika

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